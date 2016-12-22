Катерина Борнукова: Пятилетний план по росту ВВП представляется недостижимым

Документ предполагает рост ВВП на 12.1-15% в промежуток с 2016 по 2020 год. Достижение этого показателя является маловероятным. Хотя бы потому, что первый год пятилетки уже завершается с отрицательным ростом. Падение экономики за 11 месяцев года составило 2.7%, итог года вряд ли будет намного лучше.

«Два года этой пятилетки, 2016 и 2017, будут завершены с отрицательным ростом ВВП. Это практически без вариантов. Сегодня нет предпосылок для экономического роста в 2017 году. В самом лучшем случае в следующем году мы выйдем в ноль. Как правительство за оставшиеся три года намерено достичь таких высоких темпов роста, непонятно», - подчеркнула в интервью Thinktanks.by эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова.

Отметим, что запланированный правительством темп роста ВВП на 2017 год составляет 1.7%. Однако согласно прогнозам международных финансовых организаций и независимых исследовательских центров, падение экономики в следующем году продолжится. Это связано с тем, что новых источников роста в нашей стране за последнее время не создано, а возможность использования старых драйверов роста вызывает сомнения.

«Не очень понятно, как будет развиваться ситуация с поставками нефти из России. Сегодня российская сторона рассматривает возможность снижения объемов поставок нефти, а значит доходы от нефтепереработки в следующем году вряд ли будут велики. Генерировать рост за счет внутренних ресуров также не представляется возможным. Никаких значительных реформ в 2016 году проведено не было. На данный момент все реформирование свелось к урезанию социальной поддержки населения, в то время реальный сектор по-прежнему остается получателем госфинансирования», -- подчеркнула Катерина Борнукова.

Конкретный план реформ, который мог бы способствовать экономическому росту, не прописан ни в программе на следующий год, ни в плане на пятилетку. Согласно официальным сообщениям, роста предполагается достичь за счет реализации трех направлений: привлечения инвестиций с целью инновационного обновления экономики, обеспечения эффективной занятости на новых рабочих местах, увеличения экспорта с целью достижения положительного торгового баланса. Однако о конкретных шагах, за счет которых предполагается добиться более значительных успехов в этих направлениях, чем мы наблюдали в прошлые годы, ничего не говорится.

Катерина Борнукова отметила, что несмотря на декларируемые планы правительства по привлечению инвестиций, их объем в последнее время постоянно снижается.

«Причины того, что Беларуси не удается привлекать иностранные инвестиции, хорошо известны. До сих пор не наблюдается четких действий по приватизации интересных активов, не создано привлекательных условий для гринфилдов. Инвесторы считают вложения в белорусскую экономику чересчур рискованными. Что касается государственных инвестиций, то они неэффективны. Страна набирает огромное количество долгов и тратит деньги на их обслуживание, а купленные на эти деньги станки оказываются никому не нужны», - убеждена эксперт.

Что касается улучшения торгового баланса, то оно возможно лишь в случае, если мировые цены в в пятилетней перспективе сложатся в пользу Беларуси. К примеру, если увеличатся цены на нефть, а условия ее поставок будут достаточно выгодными для того, чтобы получать хорошие доходы от экспорта нефтепродуктов. Также хорошее влияние на торговый баланс может оказать рост мировых цен на калийные удобрения, однако нет никаких гарантий того, что он произойдет.

«Возможно, Беларуси удастся немного восстановить экспорт в России в связи с начавшимся восстановлением российской экономики. Однако не стоит рассчитывать на то, что восстановление произойдет в докризисных объемах. Потому что проблема не только в падении покупательной способности в России, но и в неконкурентоспособности белорусской продукции. И в том, что наша страна не делает ничего для повышения конкурентоспособности», -- считает Катерина Борнукова.

В программу на пять лет заложены меры по раскрепощению деловой инициативы и снижению контроля над деятельностью бизнеса. В случае, если эти меры будут реализованы, это даст толчок развитию частного сектора. Однако вряд ли можно ожидать, что это приведет к значительным темпам роста. Государственный сектор продолжает доминировать в экономике, и без его реструктуризации добиться роста вряд ли удастся.

Еще одним важным прогнозным показателем на пятилетку является инфляция, которая по итогам пятилетки должна составить 5%. По мнению Катерины Борнуковой, «планы по инфляции могут оказаться реалистичными в случае сохранения независимости Нацбанка и продолжения жесткой монетарной политики. В случае, если будет сделана попытка вернуть зарплаты на уровень 500 или стимулировать экономический рост ради достижения прогноза по ВВП, может произойти раскручивание инфляции».