Кобяков не исключил создание нового альянса с "Уралкалием"

"Альянсы возможны, но мы будем подходить к этим альянсам очень критично. Мы не хотим повторять ту ситуацию, которая была в 2013 году. Тогда союз распался не по нашей вине. Мы остались один на один в 2013 году, выход нашли, предприятие нормально функционирует - и калийное предприятие, и БКК. Они нашли свое место на рынке, функционируют, ни от кого не завися", - заявил Андрей Кобяков в интервью агентству Reuters.

Как ранее заявлял президент Беларуси Александр Лукашенко на пятом Всебелорусском народном собрании, новые акционеры компании "Уралкалий" регулярно обращаются к нему по поводу возобновления сотрудничества в калийной отрасли. При этом глава государства подчеркивал, что не против объединения, но на условиях Беларуси. Тогда отмечалось, что создание калийного альянса может принести хорошие дивиденды в случае четкого распределения обязанностей сторон и рынков.