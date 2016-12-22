В 2017 году в Беларуси будет рост экономики на 1,7 процента
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 декабря 2016
АА
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков пообещал, что в 2017 году в Беларуси будет обеспечен рост экономики на 1,7%. При этом инфляция снизится до 9%, а кредиты будут по 17-18% годовых.
"При сохранении стабилизационных тенденций в странах - основных торгово-экономических партнерах Беларуси и того, что нам удалось сделать, чтобы стабилизировать ситуацию с точки зрения инфляционно-девальвационных процессов, мы рассчитываем, что выйдем на экономический рост в следующем году. Мы его оцениваем примерно в 1,7%", -заявил Андрей Кобяков в интервью агентству Reuters.
По словам премьер-министра, в 2017 году инфляция продолжит свое снижение и составит порядка 9%.
"Это позволит нам иметь процентные ставки по кредитам банков на уровне 17-18%. После 33%, которые мы имели на начало 2016 года, это существенный шаг вперед", - пообещал Андрей Кобяков.
Как рассказал премьер-министр, правительство Беларуси делаем ставку на то, что у нас будет экономический рост в первую очередь на базе наших инновационных проектов. Примерно половину прироста – 0,9% даст традиционная экономика.
"Это (1,7%) наш базовый сценарий. Но бюджет мы сформировали исходя из консервативных предпосылок, чтобы не повторить ситуацию 2016 года. Базовый сценарий – это 45 долларов за баррель. Консервативный – это 35 долларов", - пояснил Андрей Кобяков.
При этом премьер-министр заверил, что методов, связанных с административным ограничением цен, не будет. Речь идет о монетарном регулировании и ограниченном изменении цен естественных монополий. Гос ударство продолжит лишь регулировать тарифы ЖКХ, пассажирские перевозки, но будет эжто происходить "исходя из возможностей бюджета и реальной ситуации по инфляции".
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