Беларусь стабилизировала добычу нефти на уровне 1,6 миллиона тонн в год
Экономика
21 декабря 2016
АА
Беларусь стабилизировала ежегодную добычу собственной нефти на уровне 1,6 млн тонн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, выступая в среду в парламенте.
фото: naviny.by
По его словам, всего на территории страны выявлено 82 месторождения нефти. 75 из них находятся на балансе ПО «Белоруснефть» для разработки, 7 — на разной стадии разведки и подготовки к освоению, пишет БелаПАН.
На данный момент разрабатываются 59 месторождений, 16 месторождений законсервировано из-за труднодоступности. «Обеспеченность запасами нефти при такой добыче и разведанности составляет 35 лет», — уточнил Русый.
Он также сообщил, что в 2016 году началась разработка нового месторождения на 740 тыс. тонн. Однако освоение новых труднодоступных месторождений в период падения цен на нефть невыгодно, добавил вице-премьер.
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