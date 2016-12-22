Беларусь ставит рекорды по экспорту в Африку
21 декабря 2016
Многократный рост поставок белорусской продукции в некоторые страны Африки объясняется крайне низкой базой прошлого года.
фото: argumentua.com
Так поставки в Буркина-Фасо за 10 месяцев 2016-го выросли почти в 1000 раз. Для этого рекорда оказалось достаточным продать несколько тракторов, а также другого оборудования, пишет "Белорусы и рынок".
Прирост экспорта в Сомали в 31 раз был обеспечен поставками продовольствия, в данном случае замороженного мяса птицы.
19-кратное увеличение экспорта в Перу связано с продаже смешанных минеральных удобрений и металлопродукции строительного назначение. Открытие новых рынков для стали и удобрений также привело к росту экспорта в другие страны Южноамериканского континента.
Среди быстрорастущих направлений экспорта наиболее сбалансированными являются поставки в Канаду и Грузию. Рост экспорта в Иорданию связан с поставками автомобильной и специальной техники.
Самые большие темпы роста белорусского экспорта товаров
|
Страна
|
Темпы роста экспорта,%
|
Экспорт, тыс. долларов
|
Сальдо, тыс. долларов
|
Буркина-Фасо
|
99800
|
189,6
|
– 24 452,9
|
Сомали
|
3100
|
127,6
|
– 13 547,9
|
Перу
|
1900
|
5 861,4
|
3 493,6
|
Канада
|
700
|
52 057,3
|
36 543,1
|
Португалия
|
540
|
1 438,1
|
– 12 543,3
|
Марокко
|
540
|
15 847,7
|
316,7
|
Эквадор
|
350
|
11 808,7
|
9 816,4
|
Иордания
|
299,6
|
14 934,8
|
5 957,8
|
Колумбия
|
279,1
|
30 188,3
|
21000,7
|
Грузия
|
271,9
|
50 151,5
|
37 392,3
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