Беларусь в следующем году планирует поставить на экспорт 10 миллионов тонн калийных удобрений
Экономика
21 декабря 2016
АА
Беларусь рассчитывает выйти на экспорт 10 миллионов тонн калийных удобрений в 2017 году. Об этом заявил 21 декабря в Палате представителей заместитель премьер-министра Михаил Русый.
фото: naviny.by
«Цены выровнялись и даже несколько поднялись, заключены контракты. Сегодня «Беларуськалий» работает на 95% загрузки, но спрос есть», — уточнил он.
По прогнозам Русого, в текущем году белорусский экспорт хлоркалия превысит 9 миллионов тонн, передает naviny.by.
Выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, вице-премьер сообщил, что суммарные запасы хлоркалия в Беларуси оцениваются в 7,5 миллиарда тонн. «В мировом экспорте калийных удобрений, как и по обеспеченности запасами калийного сырья, Беларусь занимает третье место после Канады и России. Несмотря на тенденцию частого изменения цен на калийные удобрения, калийная отрасль страны развивается достаточно динамично», — добавил Русый.
В 2015 году ОАО «Белорусская калийная компания» экспортировала порядка 9,2 миллиона тонн калийных удобрений.
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