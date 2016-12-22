"Беларусбанк" сменил руководителя
ЕЖЕДНЕВНИК, 21 декабря 2016
Обязанности председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» возложены на заместителя председателя правления Александра Поливко.
фото ОНТ
Прежний председатель правления "Беларусбанка" Сергей Писарик освобжден от занимаемой должности решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря 2016 года по соглашению сторон.
Новый руководитель Александр Поливко ранее занимал должность заместителя председателя правления "Беларусбанка».
"Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств", - отмечают в банке.
Александр Поливко 1961 года рождения. В 2005 году закончил Белорусский государственный экономический университет.
С 1995 по 2011 занимал руководящие должности в учреждениях "Беларусбанка".
С 2011 года являлся зампредом председателя правления. Он курировал деятельность Департамента корпоративного бизнеса и выполнял ряд других функций.
-
Открывая сегодня движение на МКАД-2, глава государства признал, что пока власти делали упор на дорогах республиканского значения, дороги местного значения пришли в негодность.
-
Символическую ленту перерезал президент Беларуси Александр Лукашенко.
-
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых белорусских предприятий. Ранее ведомство ограничило поставки в Россию продуктов с 20 молочных заводов Беларуси.
-
МАРТ совместно с Минздравом подписали рекомендательное письмо о предъявлении дополнительных квалификационных требований к предприятиям, обслуживающим воинские части, больницы и других госзаказчиков.
-
Постановлением Совета Министров №1053 утверждены основные показатели развития лесного хозяйства на 2017 год.
-
С 1 января 2017 года стоимость услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру будет включать в себя НДС.
-
Подчиненные Министерству здравоохранения Беларуси республиканские научно-практические центры освободили на три года от уплаты налога на прибыль.
-
Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по стоимости природного газа для населения, рассчитанного РИА «Рейтинг».
-
Бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.
-
Беларусь рассчитывает выйти на экспорт 10 миллионов тонн калийных удобрений в 2017 году. Об этом заявил 21 декабря в Палате представителей заместитель премьер-министра Михаил Русый.
-
Беларусь стабилизировала ежегодную добычу собственной нефти на уровне 1,6 млн тонн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, выступая в среду в парламенте.
-
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на совместном заседании палат белорусского парламента выступил за то, чтобы предъявлять иски за необоснованное закрытие поставок белорусских предприятий
-
Заместитель генерального директора по техническим вопросам витебского ОАО «Молоко» Сергей Выхватень задержан около полугода назад на рабочем месте.
-
Многократный рост поставок белорусской продукции в некоторые страны Африки объясняется крайне низкой базой прошлого года.
-
Европейская комиссия установила предварительную антидемпинговую пошлину в отношении арматуры производства Белорусского металлургического завода (БМЗ).
-
Программа социально-экономического развития на 2016-2020 годы была утверждена президентом на минувшей неделе. Пути достижения амбициозных показателей экономического роста не вполне понятны.
-
За январь-ноябрь 2016 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на 7710,0 млн рублей, оплачено 7331,8 млн рублей, уровень оплаты составил 95,1%.
-
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков пообещал, что в 2017 году в Беларуси будет обеспечен рост экономики на 1,7%. При этом инфляция снизится до 9%, а кредиты будут по 17-18% годовых.
-
Беларусь заинтересована в привлечении крупного игрока со стороны западных банков. Для этого ему готовят несколько предложений, в том числе и акции "Беларусбанка".
-
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков не исключает возможности создания нового калийного альянса с "Уралкалием".
-
На международном автосалоне NAIAS, который традиционно пройдет в Детройте в январе 2017 года, компания Audi впервые продемонстрирует новый концептуальный автомобиль Audi Q8 concept.
-
Основным владельцем недавно открытого торгового центра Galleria Minsk, в который входит и отель «Хилтон», является первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев.
-
Подчиненные Министерству здравоохранения Беларуси республиканские научно-практические центры освободили на три года от уплаты налога на прибыль.
-
Проживание в отеле из снега и льда — такое же экстремальное зимнее развлечение, как сноубординг, купание в проруби или катание на собачьих упряжках.
-
Александр Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск силами отечественных строительных и подрядных организаций.
-
ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
Ермошина: около 4 тысяч избирателей не донесли бюллетени до урн
«Некоторые улучшения» при «серьезных проблемах» - США дали оценку выборам в Беларуси
Президент Беларуси обсудил результаты парламентских выборов с главой Администрации
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-
-
-