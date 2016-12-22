Бизнес-союзы просят ЕС отменить ограничения на поставку белорусского текстиля

Бизнес-союзы Беларуси, Эстонии и Мальты призвали Европарламент как можно скорее отменить ограничения на поставку белорусского текстиля в ЕС.

Под письмом с соответствующим обращением в адрес европейских парламентариев подписались президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт, исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт и директор белорусского Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич.

В обращении констатируется, что, несмотря на снятие почти всех санкций ЕС по отношению к Беларуси, ограничения на поставку белорусского текстиля де-факто остаются в виде квот и лимита на размер единовременной поставки. В частности, лимит по объему разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в том числе синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряж, сообщили "Ежедневнику" в пресс-службе Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского.

Ограничения препятствуют торговле с ЕС, в том числе лимит по объему разовой партии товаров негативно отражается на логистике поставок, увеличивает удельные расходы и административные издержки сторон сделок.

Авторы письма приветствуют подготовленный проект решения Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт белорусского текстиля и выражают уверенность, что оперативное принятие такого решения поспособствует укреплению экономических отношений, как то предполагает инициатива «Восточное партнерство».