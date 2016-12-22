Мясникович предложил предъявлять иски за необоснованное закрытие поставок продовольствия в Россию

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на совместном заседании палат белорусского парламента выступил за то, чтобы предъявлять иски за необоснованное закрытие поставок белорусских предприятий

Про проблему запрета на поставку белорусского продовольствия много говорится, в том числе — по телевизору, но где к примеру, обращения в суд, поинтересовался глава Совета Республики Михаил Мясникович у вице-премьера Михаила Русого в ходе совместного заседания парламента.

Если Беларусь не согласна с предъявляемыми претензиями, а Россия игнорирует существующий порядок рассмотрения претензий, то почему нет обращений в соответствующий суд в ЕАЭС, чтобы нам компенсировали ущерб, возмутился Мясникович, пишет tut.by.

«Вы говорите о росте поставок по молоку на 4% и более 15% по мясу. Это замечательно. Но останавливаются целые предприятия — барановичская «Дружба» уже столько месяцев не может продавать, Березовский сыродельный завод, который выпускает высоклассную продукцию, но просто закрыт (на Россию). Средняя температура по больнице, о которой вы говорите, не совсем объективна. Надо однозначно ставить вопрос, в том числе для судебного рассмотрения, предъявлять иски за необоснованное закрытие предприятий. А рассказывать на белорусском телевидении, какие у нас товары, — так это не видит Россия.

Русый заверил, что проблема будет решена, но посетовал, что в судах — очень долго. «Что-то не слышал я, чтобы такие дела вообще рассматривались», — парировал Мясникович.

Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал главу российского обвинения. В полемику позже вступили белорусские чиновники и пресса.

