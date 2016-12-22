Беларусь на третьем месте по дешевизне газа в Европе

Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по стоимости природного газа для населения, рассчитанного РИА «Рейтинг».

Цены на газ в исследовании взяты за первое полугодие 2016 года. Лидером по дешевизне является Казахстан, где газ в пересчете на валюту на 1 июня 2016 года стоил 45,7 доллара. Россия сохранила за собой второе место с ценой для населения 83,6 доллара за кубометр.

Беларусь заняла третье место с ценой 108,8 доллара за кубометр. При этом ценник на газ для нашего населения за год вырос на 24,6%.

На четвертом месте разместилась Украина с ценой 273,4 доллара за кубический метр газа. Там рост тарифов за год оказался меньше чем в Беларуси и составил 14,8%.

Пятерку стран с самым дешевым газом в Европе замкнула Молдова с ценником 326,3 доллара.

Примечательно, что в рейтинге приведены данные, сколько ориентировочно газа может позволить себе гражданин страны на свою среднюю зарплату. Так среднестатистический житель Казахстана способен приобрести более 8 тысяч кубометров, тогда как белорус – примерно 2,8 тысячи. Россиянин может купить 5,7 тысяч кубометров газа, тогда как украинец – около 600 кубометров.

То, что покупательная способность населения важнее ценника, демонстрируют данные по развитым странам. Так среднестатистический житель Германии способен приобрести свыше 3,3 тысячи кубометров газа при цене 785,8 долларов за куб, житель Дании – 3,6 тысячи при цене 880,8 долларов, житель Великобритании – более 4,5 тысяч при цене – 770,6 доллара, а житель Люксембурга – около 6,4 тысячи кубометров при ценнике 556,6 доллара.

Самый дорогой газ в Европе по цене 1352,6 долларов за кубометр покупают граждане Швеции. Однако даже при таком тарифе они могут себе позволить приобрести более 2,3 тысяч кубометров голубого топлива.