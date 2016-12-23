Беларусь – в лидерах по падению металлургического производства в Европе
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
22 декабря 2016
АА
По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), по итогам 11 месяцев 2016 года в Беларуси произведено 2 040 тыс тон стали, что на 14% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года.
belarus.by
Худшие показатели по динамике в Европе были только в Венгрии (- 26,9%), в Великобритании (- 30,7%), в Молдове (- 81,9%) и Хорватии (-100%).
Беларусь занимает 37 -е место в мире по объемам производства стали, ее соседями в рейтинге являются Катар и Люксембург.
В целом в 66 исследуемых Worldsteel странах производство стали за этот период увеличилось на 0,4%. В крупнейшем в мире сталепроизводителе – Китае – объем производства вырос на 1,1% и составил 738 940 тыс. тонн. Для сравнения: вторая страна по объему Япония выпустила в этом периоде 96 059 тыс. тонн стали (-0,5%).
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