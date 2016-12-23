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"Не растет кокос". У иностранцев, работающих на белорусской земле, нет денег на налоги

Экономика

ЕЖЕДНЕВНИК, 22 декабря 2016

АА

В перечне должников белорусскому бюджету за пару месяцев до начала нового года пошло вверх число сельскохозяйственных организаций. Среди них оказалось несколько передовых ранее компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

"Не растет кокос". У иностранцев, работающих на белорусской земле, нет денег на налоги

oke-klingenberg.de

На протяжении почти всего года в «черный список» налоговиков с регулярностью попадает один из символов немецко-белорусского экономического сотрудничества  - смолевичская компания  «Штотц-Агросервис». В 2000 году немецкие бизнесмены  Лоренц-Петер Штотц и Вальтрауд Шустак «в довесок» к контрактам на поставку сельскохозяйсвенной техники на белорусские поля прибрели колхозы «Ленинский путь» и «Пекалин» в Смолевичском районе и на нескольких гектарах земли попытались через немецкий das Ordnung создать доходный бизнес. Хозяйство немцев специализируется  на производстве зерновых, мясо-молочном животноводстве, выращивает рапс. Однако, с  2015 года «Штотц-Агросервис» оказывается в «черном списке» неплательщиков МНС и,  судя по постоянству попадания в него, это – не только технические проблемы.  Кстати, немцы в 2003 году стали хозяевами еще одного хозяйства в Оршанском районе, для развития которого была создана компания «Штотц-Агросервис Митьковщина».

Еще один неплательщик в этой категории – иностранное предприятие «Налибоки-Неман».  Некоторое время в его рамках в белорусском агропромышленном комплексе пытался реализовать себя болгарский бизнесмен Енев Эмил Маринов. «Налибоки-Неман» специализируется на мясо-молочном животноводстве, производстве зерна и зернобобовых и картофеля.

На 1 декабря 2016 года в числе должников белорусскому бюджету угодила компания «БелАгрокультура» из поселка Бытень в Ивацевичском районе. Этот бизнес в 2009 году на базе СПК «Бытенский» создали итальянцы из компании AgroBel. «БелАгрокультура» пытается привить в Беларуси итальянские технологии в производстве мяса и молока, выращивании зерна и семян многолетних трав.

В конце октября этого года правительство утвердило перечни сельхозорганизаций, подлежащих досудебному оздоровлению, а также тех субъектов хозяйствования, которых придется банкротить. В общей сложности в обоих списках оказалось более 400 сельскохозяйственных организаций.

В том числе досудебному оздоровлению подлежат 323 сельхозорганизации, в отношении ста двух необходимо проведение процедуры банкротства.

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