Россельхознадзор: Белорусы идут по пути "базарного" пиара
Экономика
22 декабря 2016
АА
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых белорусских предприятий. Ранее ведомство ограничило поставки в Россию продуктов с 20 молочных заводов Беларуси.
фото: 4esnok.by
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых предприятий Беларуси. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
"В целом, ситуация в отношении действующих ограничений на молочные предприятия не изменилась", - сказала она. Как рассказала Мелано, 20 декабря специалисты Россельхознадзора детально объясняли белорусским экспертам претензии ведомства к качеству и безопасности поставляемой с территории Беларуси молочной продукции. "Так, для белорусской стороны стало новостью, что субъектовые ветеринарные службы России не являются частью системы Россельхознадзора. Особенно их удивило, что результаты лабораторных исследований, на которые наши коллеги ориентировались, проводились не нашими лабораториями. При этом, странно, что все протоколы испытаний, которые ранее предоставлял Россельхознадзор каким-то образом коллегами игнорировались", - пояснила она.
Российское ведомство призвало Беларусь подключиться к программе раннего лабораторного оповещения (СиРаНо). С помощью этой программы возможно в онлайн режиме узнавать результаты лабораторных исследований поставляемой в Россию продукции.
При этом белорусская сторона вместо решения проблем с качеством продукции ведет словесную борьбу с российским ведомством, подчеркивают в Россельхознадзоре.
"В сложившейся ситуации, сложно понять тактику поведения белорусских коллег. Так, вместо того, что разобраться в технических аспектах претензий Россельхознадзора, белорусы идут по пути "базарного" пиара, с целью привлечения внимания общественности к проблеме, прибегая к самым бестактным выражениям и переходам на личности на уровне высокого руководства", - отметила Мелано.
В качестве примера она привела ситуацию в белорусских СМИ. В одном из ток-шоу глава Национальной государственной телерадиокомпании Геннадий Давыдько заявил, что после Геннадия Онищенко (ранее был главой Роспотребнадзора) Россельхознадзор возглавил Сергей Данкверт. По его мнению, именно от руководителя исходят претензии к качеству белорусской продукции. "Здесь, специально для уважаемого господина Давыдько, хотелось бы устранить некую брешь в его знаниях и уведомить, что господин Онищенко никогда не возглавлял Россельхознадзор", - подчеркнула Мелано.
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