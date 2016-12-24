«Транснефть» предъявила Беларуси свои расчеты по росту транзитных тарифов
Экономика
23 декабря 2016
АА
"Транснефть" сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам МН "Дружба" на 5,8% и 11,76%. Ранее Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%.
фото: morning-news.ru
"Транснефть" сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода (МН) "Дружба", проходящего по территории Беларуси, через Гомель - на 5,8%, через Полоцк - на 11,76%, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин, пишет ТАСС.
"ПАО "Транснефть" считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег", - сказал он.
Ранее Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%.
Демин отметил, что в "Транснефти" был проведен анализ представленных материалов и подготовлены предложения по величине тарифов в 2017 году в соответствии с действующей методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси и по итогам рабочих встреч специалистов "Транснефти" с представителями "Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба".
"Нами также было направлено каждой из компаний экспертное заключение по вопросу установления ставок тарифов на услуги, включающее позицию ПАО "Транснефти" по данным, использованных в расчетах белорусскими коллегами", - сказал он.
Ранее на совещании по обсуждению установления Беларусью тарифов на транспортировку нефти на 2017 год было решено, что "Транснефть" сформулирует и доведет до белорусской стороны позицию по величине тарифов в срок до 23 декабря. Новый тариф должен быть установлен с 1 февраля 2017 года.
Беларусь с начала текущего года ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. При этом с июля Россия более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ. Сумма недоплаты Беларуси за поставленный Россией газ составляет 281 млн долларов.
В начале декабря Беларусь перечислила России авансовый платеж за природный газ и заявила, что рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику. Как сообщал вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, в III квартале была заблокирована половина поставок нефти в Белоруссию, до 3 млн тонн.
В этом году Беларусь уже хотела повысить тарифы на транзит российской нефти - в среднем на 50% с октября. Однако Семашко заявил, что Беларусь отменила это решение в обмен на восстановление объемов поставок нефти из РФ. Кроме того, Беларусь должна была в полном объеме погасить задолженность по платежам за российский газ, общая сумма которой превышает 300 млн доллров.
Стороны также договорились о межбюджетной компенсации при поставках газа Беларуси, что позволит к 1 июля 2019 года обеспечить равные условия по цене на газ для производителей энергии, а к 1 января 2025 года - для остальных потребителей нефти и газа.
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