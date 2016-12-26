Лукашенко не желает залазить в неоплатные долги

Условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам привлечения внешнего финансирования.
фото: pikabu.ru
Глава государства отметил, что одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. За последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стран, передает корреспондент БЕЛТА.
«Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков. Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов — это святое, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель».
По словам президента, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. «Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить, — сказал глава государства. — Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства».
Проект Кодекса добросовестного поведения на рынке розничной и оптовой торговли обсужден новым составом общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Создан Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций (РБФВИ). Соответствующее соглашение между Российской венчурной компанией (РВК), Инфраструктурным фондом РВК и Белорусским инновационным фондом подписано 23 декабря в Москве.
В перечне должников белорусскому бюджету за пару месяцев до начала нового года пошло вверх число сельскохозяйственных организаций. Среди них оказалось несколько передовых ранее компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых белорусских предприятий. Ранее ведомство ограничило поставки в Россию продуктов с 20 молочных заводов Беларуси.
С 1 января 2017 года стоимость услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру будет включать в себя НДС.
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на совместном заседании палат белорусского парламента выступил за то, чтобы предъявлять иски за необоснованное закрытие поставок белорусских предприятий
В начале 2016-го глава Минска Андрей Шорец говорил, что в этом году в городе откроют четыре новые гостиницы. Три из них уже работают, а вот четвертый отель в этом году не запустят, рассказал председатель Мингорисполкома.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.