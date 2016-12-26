Лукашенко не желает залазить в неоплатные долги

Глава государства отметил, что одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. За последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стран, передает корреспондент БЕЛТА.

«Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков. Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов — это святое, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель».

По словам президента, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. «Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить, — сказал глава государства. — Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства».