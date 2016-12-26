За год количество занятых в белорусской экономике снизилось на 81 тысячу человек
Экономика
26 декабря 2016
АА
В белорусской экономике в ноябре 2016 года было занято 4 млн 383,3 тыс. человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.
фото: thinktanks.by
В ноябре прошлого года этот показатель составлял 4 млн 464,3 тыс. Таким образом, за год количество работников снизилось на 81 тыс.
В то же время численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2016 года была меньше, чем годом ранее, — 35,8 тыс. против 43,2 тыс. Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2016 года составил 0,8% экономически активного населения (1% — в ноябре 2015-го).
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