Беларусь вступит в ВТО до конца пятилетки

Это предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которая утверждена указом от 15 декабря 2016 года.
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"Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Беларуси в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях, учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Беларуси в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами ВТО, развитию экспорта", - отмечается в программе.
Главными критериями эффективного развития внешнеэкономической деятельности станут: рост экспорта товаров и услуг за пятилетие на 21-25%; превышение темпов роста экспорта над импортом, а также ежегодная поставка на экспорт не менее 65% произведенной промышленной продукции.
В предстоящие пять лет планируется планомерная диверсификация внешней торговли страны. Равного (треть - треть - треть) распределения экспорта белорусских товаров на рынках ЕАЭС - Европейского союза - стран "дальней дуги" и иных намечено достигнуть к 2020 году.
Планируется создать до конца 2020 года на базе ОАО "Банк развития Республики Беларусь" специализированное агентство, ориентированное на проведение единой государственной политики в области использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта.
Условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам привлечения внешнего финансирования.
Проект Кодекса добросовестного поведения на рынке розничной и оптовой торговли обсужден новым составом общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Создан Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций (РБФВИ). Соответствующее соглашение между Российской венчурной компанией (РВК), Инфраструктурным фондом РВК и Белорусским инновационным фондом подписано 23 декабря в Москве.
В перечне должников белорусскому бюджету за пару месяцев до начала нового года пошло вверх число сельскохозяйственных организаций. Среди них оказалось несколько передовых ранее компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.