Дворкович о газовом соглашении с Беларусью: Настаиваем на полном исполнении контракта

В интервью «Ведомостям» Дворкович затронул тему отрношений с Беларусью:

– Они строятся непросто, но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 г. на общий рынок электроэнергии, в 2025 г. – на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период. Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта.

Идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 г. Потому что для наших друзей важно понимание этого долгосрочного периода. Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа, это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам. По нефти мы всегда говорили, что будем постепенно отказываться от экспортных пошлин. Но когда это произойдет, мы не знаем, а так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Беларусью, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс и они опасаются быстрых изменений. Будем исходить из собственных национальных интересов, которые во многих вещах совпадают с интересами наших общих интеграционных формирований с другими странами, в том числе и с Беларусью.

Напомним, авансовый платеж России за природный газ Беларусь провела 8 декабря, однако деньги были возвращены: Россия настаивает на полном возмещении газового долга, который составляет около 300 млн долларов. Ранее спор между Россией и Беларусью по поставкам энергоносителей вышел на очередной круг: Минск заговорил о подъеме транзитных цен.