Дворкович о газовом соглашении с Беларусью: Настаиваем на полном исполнении контракта
Экономика
27 декабря 2016
АА
Российский вице-премьер Аркадий Дворкович в очередной раз озвучил позицию России по газовому контракту с Беларусью.
фото: vedomosti.ru
В интервью «Ведомостям» Дворкович затронул тему отрношений с Беларусью:
– Они строятся непросто, но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 г. на общий рынок электроэнергии, в 2025 г. – на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период. Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта.
Идет дискуссия о том, что будет дальше, а не только в 2017 г. Потому что для наших друзей важно понимание этого долгосрочного периода. Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа, это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам. По нефти мы всегда говорили, что будем постепенно отказываться от экспортных пошлин. Но когда это произойдет, мы не знаем, а так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Беларусью, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс и они опасаются быстрых изменений. Будем исходить из собственных национальных интересов, которые во многих вещах совпадают с интересами наших общих интеграционных формирований с другими странами, в том числе и с Беларусью.
Напомним, авансовый платеж России за природный газ Беларусь провела 8 декабря, однако деньги были возвращены: Россия настаивает на полном возмещении газового долга, который составляет около 300 млн долларов. Ранее спор между Россией и Беларусью по поставкам энергоносителей вышел на очередной круг: Минск заговорил о подъеме транзитных цен.
Условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам привлечения внешнего финансирования.
Проект Кодекса добросовестного поведения на рынке розничной и оптовой торговли обсужден новым составом общественно-консультативного (экспертного) совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Создан Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций (РБФВИ). Соответствующее соглашение между Российской венчурной компанией (РВК), Инфраструктурным фондом РВК и Белорусским инновационным фондом подписано 23 декабря в Москве.
В перечне должников белорусскому бюджету за пару месяцев до начала нового года пошло вверх число сельскохозяйственных организаций. Среди них оказалось несколько передовых ранее компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время снимать ограничение на ввоз в Россию молочной продукции с некоторых белорусских предприятий. Ранее ведомство ограничило поставки в Россию продуктов с 20 молочных заводов Беларуси.
С 1 января 2017 года стоимость услуг по технической инвентаризации, оценке, регистрации недвижимого имущества, оказываемых агентствами по государственной регистрации и земельному кадастру будет включать в себя НДС.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.