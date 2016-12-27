ЕБРР выступает за реформы и смягчение административного контроля в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в страновом докладе о процессе перехода 2016-2017 годов обозначил основные приоритеты для белорусской экономики на 2017 год.

Как говорится в докладе, более глубокие структурные реформы необходимы для повышения роли частного сектора в экономике Беларуси. Административный контроль должен быть смягчен, чтобы создать более благоприятные условия для развития частного сектора. Необходимо, чтобы коммерциализация и приватизация государственных предприятий стала приоритетом. В целях повышения эффективности распределения ресурсов, улучшения доверия нужно предпринять своевременные шаги, чтобы сделать выполнимым недавно принятый план действий белорусского правительства на 2016-2020 годы.

По мнению экспертов ЕБРР, белорусские власти должны сохранить политику экономической стабилизации. Поддержание достаточно жесткой фискальной и монетарной политики и гибкости обменного курса будет иметь важное значение для укрепления макроэкономической стабильности. Консервативное налоговое планирование особенно важно, учитывая значительные условные обязательства от квазифискальных операций в реальном и финансовом секторах, а также существенные обязательства по обслуживанию государственного долга.

Как считают в ЕБРР, необходимо расширить ориентацию на рынок финансового сектор и обеспечить стабильность. Государственные банки должны увеличить долю кредитования на рыночных условиях, в то время как целевое кредитование должно быть прекращено.