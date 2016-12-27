Лукашенко озабочен конкурентоспособностью СЭЗ на рынке ЕАЭС после 1 января
Экономика
27 декабря 2016
АА
27 декабря Александр Лукашенко провел совещание по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон.
фото: n1.by
Условия функционирования на рынке ЕАЭС расположенных в Беларуси свободных экономических зон необходимо сделать как минимум равноценными. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон.
"В ближайшее время, начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, - сказал президент. - Вместе с тем в жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными".
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