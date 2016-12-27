Минимальная зарплата существенно вырастет с 1 января
Экономика
27 декабря 2016
АА
Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере 265 рублей.
фото: spok.by
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2016 г. № 1080.
Документ вступает в силу с 1 января 2017 г.
Минимальная заработная плата – государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.
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