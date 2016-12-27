Минимальная зарплата существенно вырастет с 1 января

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2016 г. № 1080.



Документ вступает в силу с 1 января 2017 г.

Минимальная заработная плата – государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

В ноябре минимальная зарплата в Беларуси составила 239,42 рублей. За год она выросла на 9,42 рубля.