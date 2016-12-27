Правительство определило 80 главных инвестпроектов до 2020 года
Экономика
27 декабря 2016
АА
Власти Беларуси запланировали до 2020 года реализацию более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов.
фото: buhfor.me
Такие параметры заложены в программу социально-экономического развития на 2016-2020 годы, утвержденную указом президента № 466 от 15 декабря. Документ опубликован 27 декабря на Национальном правовом портале, передает БелаПАН.
В числе приоритетных инвестпроектов определены: развитие инфраструктуры индустриального парка «Великий камень», строительство Белорусской АЭС, организация производства легковых автомобилей, разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», завода по производству металлического листа и белой жести на базе ООО «ММПЗ-групп», проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир» и другое.
Деньги будут направлены на строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена и объектов транспортной инфраструктуры — второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска, автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша.
Также в сфере транспорта намечены обновление подвижного состава и электрификация железнодорожных участков государственного объединения «Белорусская железная дорога», увеличение парка воздушных судов и строительство в национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения, модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры с применением технологий мультисервисных сетей.
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