Правительство определило 80 главных инвестпроектов до 2020 года

Власти Беларуси запланировали до 2020 года реализацию более 80 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 27 млрд долларов.

Такие параметры заложены в программу социально-экономического развития на 2016-2020 годы, утвержденную указом президента № 466 от 15 декабря. Документ опубликован 27 декабря на Национальном правовом портале, передает БелаПАН.

В числе приоритетных инвестпроектов определены: развитие инфраструктуры индустриального парка «Великий камень», строительство Белорусской АЭС, организация производства легковых автомобилей, разработка месторождений калийных удобрений со строительством горно-обогатительных комплексов на Петриковском и Старобинском месторождениях, строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК», завода по производству металлического листа и белой жести на базе ООО «ММПЗ-групп», проектирование и строительство экспериментального многофункционального комплекса «Минск-Мир» и другое.

Деньги будут направлены на строительство первого участка третьей линии Минского метрополитена и объектов транспортной инфраструктуры — второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска, автодороги М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша.

Также в сфере транспорта намечены обновление подвижного состава и электрификация железнодорожных участков государственного объединения «Белорусская железная дорога», увеличение парка воздушных судов и строительство в национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения, модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры с применением технологий мультисервисных сетей.

Прогнозируется рост доли внешних источников финансирования инвестиций в основной капитал с 13,2% в 2011-2015 годах до 20% в 2016-2020 годах.