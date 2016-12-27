Резидентам СЭЗ все же дадут налоговые преференции

Несмотря на критику, которой подверг результаты работы СЭЗ Александр Лукашенко, их резиденты все же получат льготы после 1 января. Они компенсируют потери от отмены таможенных льгот примерно на 60%.
фото: belta.by
Резидентам свободных экономических зон в Беларуси за счет налоговых преференций компенсируют большую часть потерь от отмены в ЕАЭС с 1 января 2017 года таможенных льгот. Об после совещания по вопросам функционирования и развития СЭЗ рассказал министр экономики Беларуси Владимир Зиновский, передает БЕЛТА.
По словам министра, данные компенсационные меры аналогичны тем, которые уже приняты у партнеров по интеграционному объединению. "Налоговые преференции компенсируют потери от отмены таможенных льгот примерно на 60%", - уточнил Владимир Зиновский.
Среди мер, которые были рассмотрены на совещании, - послабления по уплате НДС, арендной плате за земельные участки, продление срока окончания деятельности белорусских СЭЗ, снижение порогового объема инвестиций при регистрации новых резидентов. Предусмотрено также расширение границ свободных экономических зон "Брест", "Гродноинвест" и "Витебск".
"Все было поддержано в интересах развития наших предприятий, но в рамках законодательства, которое сегодня действует в ЕАЭС, - сказал министр. - Мы должны работать в равных условиях с нашими партнерами по ЕАЭС. Если наши коллеги поддерживают резидентов СЭЗ, мы должны выравнивать такие условия".
Владимир Зиновский также отметил, что в нынешних условиях предприятия - резиденты СЭЗ работают с хорошей результативностью и нацелены на экспорт своей продукции. Так, положительное сальдо внешней торговли этих предприятий за январь-сентябрь 2016 года составило 742,3 млн долларов.
Впрочем, что касается президента, то он подверг отдачу от работы СЭЗ довольно жесткой критике.
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