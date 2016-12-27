Сельское хозяйство «съело» почти 50 процентов расходного бюджета
Экономика
27 декабря 2016
АА
Почти 50% бюджетных расходов на национальную экономику по итогам января-сентября 2016 года направлено в Беларуси на поддержку и развитие сельского хозяйства.
Такая информация содержится в докладе "О состоянии государственных финансов Республики Беларусь", опубликованном сегодня на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.
"Государственная поддержка организаций реального сектора экономики осуществлялась главным образом в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, а также компенсации потерь банков по льготным кредитам, предоставленным субъектам хозяйствования ", - говорится в документе. В целом расходы бюджета на национальную экономику в январе-сентябре составили 2,8 млрд рублей, или 14,8% всех бюджетных расходов.
Согласно докладу, объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная политика), составил 8,4 млрд рублей, из них на образование пошло 3,28 млрд рублей, здравоохранение - 2,7 млрд рублей. В целом расходы консолидированного бюджета в январе-сентябре профинансированы в сумме 19,16 млрд рублей (на 9,5% выше, чем за 9 месяцев 2015 года в номинальном выражении, на 1,2% - в реальном).
Относительно ВВП расходы бюджета увеличились на 0,11% и составили 27,6% ВВП. Доходы консолидированного бюджета по итогам января-сентября составили 20,48 млрд рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% в номинальном выражении (в реальном - уменьшились на 1,1%). Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 29,6% (за 9 месяцев 2015 года - 30,1%).
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