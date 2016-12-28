Беларусь и Китай создают венчурный фонд на 20 млн долларов
Экономика
28 декабря 2016
АА
Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд, "ЧайнаМерчантс Капитал" и "Компания по развитию индустриального парка".
Создание венчурного фонда предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписали сегодня в Минске Госкомитет по науке и технологиям Беларуси, инвестиционная компания "ЧайнаМерчантс Капитал" и "Компания по развитию индустриального парка", передает БЕЛТА.
Минимальный объем капвложений в фонд венчурных на первоначальном этапе составит 20 млн. Ожидается, что фонд заработает уже в 2017 году.
Основная задача фонда - содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" путем венчурного финансирования инновационных проектов, реализуемых на его территории. Инвестиционная стратегия фонда нацелена на формирование портфеля инновационных проектов, прежде всего в области высоких технологий, разработки и организации производства инновационных товаров и услуг.
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