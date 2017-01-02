В Казахстане обнаружили подделку белорусского масла
Экономика
28 декабря 2016
АА
Поддельное масло упаковывали в обертку с товарными знаками Лепельского и Слуцкого комбинатов.
В Казахстане Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики обнаружил подделку масла в упаковках известных белорусских предприятий. Производителем фальсификата называют ООО "VKV Company" из Алматы, пишет interfax.by.
Казахские экперты сообщают, что местная компания скупала на оптовых рынках масло разных производителей. Потом в него добавлялись спреды и другие продукты, после чего масло фасовали в упаковки белорусских производителей. В частности, подделки пользовались упаковками ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".
В настоящее время в Казахстане идет внеплановая проверка компании.
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