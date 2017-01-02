Последние торги года – рубль ослаб ко всем валютам
Экономика
29 декабря 2016
АА
Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам на торгах 29 декабря.
фото: kp.by
По итогам торгов 29 декабря белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,51%.
Доллар подорожал на 0,0066 рубля до 1,9585 рублей за доллар. Курс евро вырос на 0,002 рубля и составляет 2,045 рубля за евро. Российский рубль вырос на 0,0258, курс составил 3,244 белорусских рубля за 100 российских.
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За последние 15 лет износ основных фондов объектов энергосистемы Беларуси уменьшился с 67% до 38%. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации оборудования, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
Это следует из постановления Совмина Беларуси от 29.12.2016 года №1114, которым установлены предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.