Семашко обещает компромисс по нефтегазовому вопросу не позднее 1 квартала 2017 года
Экономика
29 декабря 2016
АА
Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее 1 квартала 2017 года.
Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА. По словам вице-премьера, переговорный процесс активно продолжается.
"Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти", - отметил Владимир Семашко.
Он напомнил, что в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации.
"Тем не менее взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 года", - заверил Владимир Семашко.
Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси с 1 января 2017 года. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Национального банка от 30 декабря 2016 года №1119/35.
Отрицательное сальдо внешней торговли за январь—ноябрь 2016 года составило 3 млрд 453,3 млн долларов. Отрицательное сальдо в январе—октябре 2016 года составляло 2 млрд 956,3 млн долларов. Таким образом, за ноябрь оно увеличилось на 497 млн долларов.
За последние 15 лет износ основных фондов объектов энергосистемы Беларуси уменьшился с 67% до 38%. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации оборудования, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
Это следует из постановления Совмина Беларуси от 29.12.2016 года №1114, которым установлены предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.