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Совмин назвал показатели, которых ждет от исполнителей госпрограмм в 2017 году

Экономика

29 декабря 2016

АА

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088 утверждены важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017 год.

Совмин назвал показатели, которых ждет от исполнителей госпрограмм в 2017 году

фото: like-tv.tv

Важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2017 год являются ключевыми показателями эффективности работы руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Документом предусмотрен ежеквартальный мониторинг и информирование Совета Министров о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков государственных программ на 2017 год
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