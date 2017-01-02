Совмин назвал показатели, которых ждет от исполнителей госпрограмм в 2017 году
29 декабря 2016
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088 утверждены важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017 год.
фото: like-tv.tv
Документом предусмотрен ежеквартальный мониторинг и информирование Совета Министров о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков государственных программ на 2017 год
-
С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси начали облагаться НДС по ставке 25%.
-
Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси с 1 января 2017 года. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Национального банка от 30 декабря 2016 года №1119/35.
-
Отрицательное сальдо внешней торговли за январь—ноябрь 2016 года составило 3 млрд 453,3 млн долларов. Отрицательное сальдо в январе—октябре 2016 года составляло 2 млрд 956,3 млн долларов. Таким образом, за ноябрь оно увеличилось на 497 млн долларов.
-
Поднять среднюю белорусскую зарплату до 500 долларов в валютном эквиваленте — просто, достаточно включить печатный станок. Но после она стремительно упадет до каких-нибудь трех сотен.
-
Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017 – 2019 годы.
-
Объем поставок белорусского продовольствия в Россию в 2017 году превысит уровень 2016 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
-
В Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
-
Аналитический центр «Стратегия», Научно-исследовательский центр Мизеса подвели итоги социально-экономического развития Беларуси в 2016 году в 16 номинациях. Этоги получились неутешительными.
-
Государственный долг Беларуси на 1 декабря 2016 года составил 36,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 3,9 млрд рублей, или на 12%.
-
Беларусь с 1 января 2017 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
-
Постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года №1101 утверждена проектная документация по строительству Белорусской АЭС.
-
За последние 15 лет износ основных фондов объектов энергосистемы Беларуси уменьшился с 67% до 38%. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации оборудования, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
-
Поляки надеются на рост интереса к своей фондовой площадке и готовы помочь белорусам подготовиться к IPO.
-
Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее 1 квартала 2017 года.
-
Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам на торгах 29 декабря.
-
Об этом сообщил 29 декабря на заседании Мингорисполкома председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук.
-
Об этом было сообщено во время обсуждения программы развития города на будущий год.
-
Согласно предварительным данным, рынок жилой загородной недвижимости Беларуси обвалился в 2016 году почти на 27% в сравнении с 2015 годом.
-
Национальный банк принял Стратегию институционального развития на 2017–2020 годы, которая впервые определяет миссию, видение и среднесрочную цель институционального развития Национального банка.
-
Правительство поручило Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2017 года распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы.
-
В конце 2014 года Минздрав постановлением №80 оптимизировал перечень аптечек первой помощи и скорой медицинской помощи, их вложений, а также порядок их комплектации.
-
Это следует из постановления Совмина Беларуси от 29.12.2016 года №1114, которым установлены предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание.
-
А кто не пьёт! Назови! Нет, я жду!
-
Доступ к мультимедийному контенту организован в поездах межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск-Гомель-Минск.
-
Сотрудник столичной милиции стрелял в 28-летнего жителя Минска, который вместе с друзьями и их семьями отмечал дома Новый год.
-
ОБСЕ отметила хорошую организацию выборов в Беларуси, но констатировала ряд системных проблем
Ермошина: около 4 тысяч избирателей не донесли бюллетени до урн
«Некоторые улучшения» при «серьезных проблемах» - США дали оценку выборам в Беларуси
Президент Беларуси обсудил результаты парламентских выборов с главой Администрации
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-
-
-