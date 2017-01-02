Варшавская фондовая биржа надеется в 2017 году привлечь белорусские компании

В том числе с этой целью GPW, Польско-белорусская торгово-промышленная палата и Белорусский госуниверситет в ноябре этого года подписали протокол о намерениях создания совместного образовательного центра IPO. В нем планируется готовить специалистов для вывода компаний на IPO и привлечения ресурсов для дальнейшего развития бизнеса.
Официально в листинге GPW в отличие , например, от Украины, компаний из Беларуси нет. Но есть два бизнеса, тесно связанные с Беларусью.
Один из них – это дистрибуторская компания ASBIS, созданнная белорусом Сергеем Костевичем и имеющая головной офис на Кипре. До того, как выйти на GPW Сергей Костевич пытался провести размещение в Лондоне. Но вскоре ASBIS ушел с этой площадки. Второй – это эстонский холдинг Silvano Fashion Group, главным активом которого является белорусская фабрика «Милавица». SFG выводила на Варшавскую биржу белорусская команда во главе с Дмитрием Дичковским.
Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси с 1 января 2017 года. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Национального банка от 30 декабря 2016 года №1119/35.
Отрицательное сальдо внешней торговли за январь—ноябрь 2016 года составило 3 млрд 453,3 млн долларов. Отрицательное сальдо в январе—октябре 2016 года составляло 2 млрд 956,3 млн долларов. Таким образом, за ноябрь оно увеличилось на 497 млн долларов.
За последние 15 лет износ основных фондов объектов энергосистемы Беларуси уменьшился с 67% до 38%. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации оборудования, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.
Это следует из постановления Совмина Беларуси от 29.12.2016 года №1114, которым установлены предельно допустимые планово-расчетные цены (ПРЦ) на жилищно-коммунальные услуги в среднем по областям и Минску и задания по снижению затрат на их оказание.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.