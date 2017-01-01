Беларусь снижает экспортные цены на нефть

Беларусь с 1 января 2017 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Согласно постановлению Совета министров от 28 декабря 2016 года №1095, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с 90,4 до 79,1 долларов за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с 64,1 до 43,5 доллара за 1 т, на товарные бензины - с 55,1 до 23,7 доллара за 1 т., сообщила пресс-служба Совмина.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 23,7 доллара за 1 т (была 36,1 долларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они были также снижены.
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