Для проблемных сельхозпредприятий разработали перспективные бизнес-планы
Экономика
30 декабря 2016
АА
В Беларуси разработаны бизнес-планы развития проблемных сельхозпредприятий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.
Восстанавливать платежеспособность организаций АПК в Беларуси будут через досудебное оздоровление и антикризисное управление. По словам Леонида Зайца, уже сформированы соответствующие перечни: 102 предприятия приобрели антикризисное управление и 323 пройдут досудебное оздоровление.
"Разработаны бизнес-планы развития предприятий. Все вопросы взяты на контроль со стороны местных органов власти и Минсельхозпрода", - информировал руководитель профильного ведомства.
"Безусловно, принимаемые меры дадут возможность оздоровить предприятия. Но самое главное - в стране создан инструмент, с помощью которого будут развязываться экономические проблемы предприятий. Это цивилизованный метод управления экономическим состоянием убыточных предприятий", - отметил Леонид Заяц.
При этом он особо подчеркнул, что необходимо сохранить предназначение сельхозпредприятий, обеспечить занятость людей, дать возможность им трудиться и зарабатывать на своей родной земле, пишет БЕЛТА.
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