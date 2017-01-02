За 15 лет износ основных фондов белорусской энергосистемы существенно сократился

За последние 15 лет износ основных фондов объектов энергосистемы Беларуси уменьшился с 67% до 38%. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации оборудования, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Как отметил вице-премьер во время торжественного мероприятия по реализации инвестпроекта по реконструкции ТЭЦ-1 в Могилеве, за последние годы в энергосистему вложены немалые ресурсы, но это сегодня приносит ощутимые результаты, делая ее абсолютно надежной и работающей эффективно.

"Если в начале двухтысячных годов износ основных фондов объектов энергосистемы составлял 67%, а активного оборудования - 83%, то на конец 2016 года показатель по износу основных фондов составляет 38%. Это лучший результат среди стран СНГ и многих развитых европейских государств. В числе лидеров среди стран СНГ Беларусь и по снижению энергоемкости ВВП", - рассказал Владимир Семашко.

В ходе реализации проекта по реконструкции ТЭЦ-1 была установлена газовая турбина мощностью 26,5 МВт, паровой котел-утилизатор, электротехническое и другое вспомогательное оборудование. Реализация проекта позволила обеспечить дополнительную выработку на тепловом потреблении более 140 млн кВт/ч в год электроэнергии, повысить маневренные характеристики энергосистемы, надежность тепло- и электроснабжения всех категорий потребителей. Реконструкция ТЭЦ-1 также обеспечит растущие потребности в тепловой энергии и горячем водоснабжении микрорайонов Спутник, Казимировка и нового проектируемого микрорайона Запад. Современное оборудование улучшит культуру производства и условия труда персонала станции. Стоимость реализации проекта оценивается в 46,6 млн долларов, а срок окупаемости - 9,4 года.

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей в ближайшей перспективе планируется реализация второй очереди проекта, которая предусматривает замену отработавших парковый ресурс турбоагрегатов АП-6 станций №3 и №4 на современные, с теплофикационным противодавлением, электрической мощностью по 6 МВт, строительство собственного водозабора с береговой насосной станцией на р.Днепр.

ТЭЦ-1 осуществляет отпуск тепла в горячей воде для отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора, промышленных предприятий и административно-бытовых зданий и сооружений юго-западного района Могилева и в виде пара для производственных нужд промышленных предприятий: завода синтетических пленок ОАО "Химволокно", ОАО "Можелит", ОАО "Лента", ОАО "Кожевник".