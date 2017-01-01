Отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось за ноябрь почти на 500 млн долларов
Экономика
31 декабря 2016
АА
Отрицательное сальдо внешней торговли за январь—ноябрь 2016 года составило 3 млрд 453,3 млн долларов. Отрицательное сальдо в январе—октябре 2016 года составляло 2 млрд 956,3 млн долларов. Таким образом, за ноябрь оно увеличилось на 497 млн долларов.
По данным Национального статистического комитета, в январе—ноябре 2015 года сальдо также было отрицательным — 3 млрд 86 млн долларов.
Внешнеторговый оборот страны за 11 месяцев этого года составил 46 млрд 25,1 млн долларов, к уровню января—ноября 2015 года он снизился на 11,8% в текущих ценах. Экспорт товаров составил 21 млрд 285,9 млн долларов, сократившись на 13,3%, импорт — 24 млрд 739,2 млн долларов (на 10,5% меньше).
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь—ноябрь 2016 года составил 24 млрд 56,7 млн долларов, что на 6,9% меньше, чем за январь—ноябрь 2015 года; экспорт товаров — 10 млрд 172,2 млн долларов (на 0,2% больше), импорт — 13 млрд 884,5 млн долларов (на 11,5% меньше). В торговле со странами ЕАЭС сальдо было отрицательным и составило 3 млрд 712,3 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года — минус 5 млрд 541,4 млн).
Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за 11 месяцев 2016 года составил 23 млрд 598 млн долларов, снижение к уровню января—ноября 2015 года — 6,4%. Экспорт товаров составил 9 млрд 775,4 млн долларов и увеличился на 2,1%, импорт — 13 млрд 822,6 млн долларов (минус 11,6%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 4 млрд 47,2 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года — минус 6 млрд 61 млн).
Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь—ноябрь 2016 года составил 10 млрд 193,8 млн долларов, снизившись к уровню января—ноября 2015 года на 22,3%. Экспорт товаров сложился в размере 5 млрд 273,6 млн долларов, сократившись на 32,8%, импорт — 4 млрд 920,2 млн долларов (на 6,5% меньше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 353,4 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года — положительное в размере 2 млрд 590,5 млн), пишет БелаПАН.
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