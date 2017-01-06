ЕС призывает Беларусь не затягивать со вступлением в ВТО
Экономика
03 января 2017
АА
Евросоюз призывает Беларусь как можно скорее стать членом Всемирной торговой организации. Об этом пишет главный советник Генерального директората Еврокомиссии по торговле Ева Синовец в своей статье для издания Emerging Europe.
По ее словам, данный шаг поможет модернизации экономики страны, усовершенствует госуправление и диверсифицирует экспорт, пишет Myfin.by. А также улучшит инвестиционный климат, прозрачность и предсказуемость правовых рамок. Как результат, это может поспособствовать росту экономики и уровня занятости в стране, делает вывод Синовец.
С такой целью Еврокомиссия и государства ЕС оказывают поддержку Беларуси на пути ее вступления в ВТО.
Страна является участником большинства региональных программ «Восточного партнерства», и ЕС увеличил в 2016 году свою финансовую поддержку в рамках Европейского инструмента добрососедства до 29 млн евро, рассказывается в статье.
Реализация целевых программ начнется в 2017-м. Они сфокусированы на развитии регионального и частного сектора (программа Spring), а также на управлении миграцией и предоставлением убежища и техническом сотрудничестве. Будут поддерживаться как структурные реформы, так и развитие малого и среднего бизнеса.
Синовец подчеркивает, что ЕС намерен помогать Беларуси в процессе реформирования, продолжая политику так называемого критического осмысления и пошагового подхода, нацеленных на улучшение и углубление сотрудничества с правительством и белорусским обществом.
Только существенные шаги, предпринимаемые Беларусью в плане уважения универсальных основополагающих свобод, верховенства закона и прав человека, а также неуклонная приверженность реформам останутся ключом для формирования и достижения максимального потенциала политики ЕС в отношении Беларуси, сказано в статье.
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