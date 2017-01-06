Минсельхозпрод изменил экспортные цены на говядину
Экономика
03 января 2017
АА
С 1 января действуют новые минимальные рекомендуемые экспортные цены на этот вид мяса.
фото: irelandru.com
Минсельхозпрод не столько повысил их, сколько изменил расцениваемый ассортимент, пишет "Белорусы и рынок". Если раньше цены устанавливались на говядину 1 и 2 категорий, мороженную и охлажденную, то теперь появилась говядина от молодняка и говядина от взрослого КРС.
Говядина от молодняка имеет пять сортов: супер, прима, эксптра, отличная, хорошая.
Замороженная молодая говядина все пяти сортов теперь будет продаваться по 210 российских рублей за кг, охлаждена супер и прима – по 230 рублей, а экстра, отличная и хорошая – по 225 рублей.
Говядина от коров 1-2 категории замороженная должна экспортироваться не дешевле 185 рублей, охлажденная – 195, быки соответственно по 210 и 225 российских рублей.
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