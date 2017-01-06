Минсельхозпрод изменил экспортные цены на говядину

С 1 января действуют новые минимальные рекомендуемые экспортные цены на этот вид мяса.

Минсельхозпрод не столько повысил их, сколько изменил расцениваемый ассортимент, пишет "Белорусы и рынок". Если раньше цены устанавливались на говядину 1 и 2 категорий, мороженную и охлажденную, то теперь появилась говядина от молодняка и говядина от взрослого КРС.

Говядина от молодняка имеет пять сортов: супер, прима, эксптра, отличная, хорошая.

Замороженная молодая говядина все пяти сортов теперь будет продаваться по 210 российских рублей за кг, охлаждена супер и прима – по 230 рублей, а экстра, отличная и хорошая – по 225 рублей.

Говядина от коров 1-2 категории замороженная должна экспортироваться не дешевле 185 рублей, охлажденная – 195, быки соответственно по 210 и 225 российских рублей.