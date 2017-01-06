Республиканский бюджет за январь-ноябрь исполнен с профицитом в 1,6 процента к ВВП

Профицит бюджета сектора государственного управления сложился в сумме 2,3 млрд рублей, или 2,6% к ВВП. Бюджет сектора госуправления включает республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды соцзащиты населения, универсального обслуживания Минсвязи и информатизации, гражданской авиации и государственный внебюджетный фонд департамента исполнения наказаний, пишет БелаПАН.



По данным Минфина, доходы бюджета сектора госуправления за январь—ноябрь 2016 года сложились в сумме 35,3 млрд рублей, или 85% уточненного годового плана.



Доходы республиканского бюджета составили 16,2 млрд рублей, или 85,6% уточненного годового плана.



За январь—ноябрь 2016 года поступление НДС составило 7,7 млрд рублей, или 91,2% (здесь и далее — уточненного годового плана). Налога на прибыль поступило 1,9 млрд. рублей, или 80,1%. Акцизы поступили в сумме 2 млрд рублей, или 95,2%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд рублей, или 75%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 10,7 млрд рублей, или 86,8%, Фонд универсального обслуживания — 33,5 млн рублей, или 108,1%, Фонд гражданской авиации – 21,1 млн рублей, или 175,8%, Фонд департамента исполнения наказаний — 1,06 млн рублей, или 106%.



По состоянию на 1 декабря 2016 года задолженность по налогам и сборам составила 131,6 млн рублей.



Расходы бюджета сектора госуправления за январь—ноябрь составили 33 млрд рублей, или 80,2% уточненного годового плана.



Расходы республиканского бюджета составили 14,8 млрд рублей, или 79% процентов уточненного годового плана.



На общегосударственную деятельность направлено 6 млрд рублей (74,3%), на финансирование национальной экономики — 3,7 млрд рублей (83,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, Фонд соцзащиты населения) — 20,95 млрд рублей (85,3%). Расходы Фонда универсального обслуживания профинансированы на 27 млн рублей (58,4%), Фонда гражданской авиации — 19,6 млн рублей (91,6%), Фонда департамента исполнения наказаний — 0,67 млн рублей (67,0%).