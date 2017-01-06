В Беларуси обнаружили новое месторождение нефти

Новое месторождение, которое находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба, получило название Угольское.
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Во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1-Угольская с глубиной 5218 м при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки, сообщили в пресс-службе РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.
Геологические запасы нового месторождения оцениваются примерно в 1,7 млн т нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины № 2-Угольская.
Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора, пишет БЕЛТА.
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