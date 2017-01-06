В этом году Минфин предложит к продаже новые выпуски гособлигаций
Экономика
03 января 2017
АА
Учитывая задачи по развитию рынка ценных бумаг и привлечению средств для рефинансирования госдолга, Министерство финансов Беларуси в 2017 году предложит к продаже новые выпуски гособлигаций для юридических и физических лиц.
фото: sputnik.by
Об этом говорится в сообщении финансового ведомства.
Минфин сообщает, что с 15 января по 30 декабря 2016 года реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на 1 млрд 392,4 млн долларов в эквиваленте, в том числе в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи на 300 млн долларов.
Кроме того, продано ГДО, номинированных в белорусских рублях, на 160 млн рублей, в том числе в торговой системе биржи на 100 млн рублей.
По данным Минфина, по итогам 2016 года физическими лицами в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи приобретено гособлигаций, номинированных в иностранной валюте, на 70,4 млн долларов и гособлигаций, номинированных в белорусских рублях, на 110 тыс. рублей.
Напомним, государственный долг Беларуси на 1 декабря 2016 года составил 36,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 3,9 млрд рублей, или на 12%, пишет Naviny.by.
При этом внешний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 13,5 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1 млрд 71,6 млн долларов, или на 8,6%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил 10,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 4,1%.
В 2017 году Беларуси необходимо направить на погашение государственного долга 5 млрд 232,2 млн рублей. При этом погашение госдолга в иностранной валюте составит 2 млрд 311 млн долларов.
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