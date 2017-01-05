Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования

Регулятор прогнозирует дальнейшее снижение инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года. В связи с этим с 18 января ставка рефинансирования будет снижена на 1 пункт.

Ставка рефинансирования будет снижена с 18 до 17% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбнка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23 до 22% годовых.

Принимая решение, Нацбанк учитывал, что в ноябре прошлого года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. Прирост потребительских цен по итогам 2016 года не достигнет прогноза в 12% и сложится на уровне 11%, также сообщает пресс-служба регулятора.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к ноябрю 2015 г. выросла на 4,4 процента (39,2 процента годом ранее).

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне.

Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость, подчеркивается в собщении Нацбанка. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3 процента к ВВП в III квартале 2015 г. до 1,7 процента к ВВП в III квартале 2016 г., сальдо внешней торговли товарами и услугами – с 1,6 до 4,4 процента к ВВП соответственно

.На внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 г. продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным.

В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 г., резюмирует регулятор.

Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Республики Беларусь.

С 1 февраля 2017 г. на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5 до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5 до 11%.

Кроме того, с 1 июля 2017 г. изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 г. по 1 июля 2020 г.

Данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Республики Беларусь и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков, говорится в сообщении Нацбанка.