Беларусь повысила тарифы на транзит нефти без согласия России

Споры по поводу величины подорожания тарифа ни к чему не привели. Беларусь, не сумев договориться с Россией, приняла решение самостоятельно, согласно методике.

Ранее действовавшие тарифы на услуги трубопровода "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке нефти проиндексированы на 11,76%, на услуги "Гомельтранснефть Дружба" - на 7,7%. Такое решение закреплено постановлением МАРТ.

Как пояснили в министерстве, по поводу размера увеличения ставок с "Транснефтью" удалось договориться с «Полоцктранснефть Дружбе». В результате стороны согласились на рост на 11,76%, передает БЕЛТА.

Что касается второго магистрального трубопровода - "Гомельтранснефть Дружба" – то ему с "Транснефтью" договориться не удалось. Уполномоченные органы Беларуси и России также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов.

Ставку все равно решено было повысить – на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития России на 2017 год.

Это соответствует механизму изменения тарифов на транзит нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, подчеркнули в белорусском ведомстве.

«В соответствии методикой, в случае отсутствия договоренности по размеру индексации тарифов между уполномоченными органами Беларуси и России, уполномоченный орган белорусской стороны в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов», - отметили в МАРТ.

При этом размер тарифов определяется повышением действующих ставок тарифа на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год, увеличенный не более чем на 0,03.

Напомним, Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.