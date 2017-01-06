«Черный» сценарий для белорусской нефтянки: отменит ли Россия экспортные пошлины?

Разница в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты сегодня остается драйвером роста нефтепереработки в Беларуси. Что будет, если Россия примет радикальный вариант «налогового маневра»?

У Беларуси вызывают тревогу ограничения поставок нефти во II полугодии 2016 года, а также решения, принятые правительством России: условия поставки нефти для Беларуси как члена ЕАЭС через некоторое время выровняются с мировыми. Россия рассматривает среди прочего радикальный сценарий «налогового маневра» - вплоть до обнуления экспортных пошлин на нефть уже с 2017 года, пишет "Белрынок".

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя газете «Ведомости» (от 27 декабря) подоплеку газонефтяного конфликта с Беларусью, подтвердил, что Россия двигается в этом направлении, хотя окончательный срок не назвал. Как было отмечено, российская сторона ранее заявила, что будет постепенно отказываться от экспортных пошлин на нефть.

«Но когда это произойдет, мы не знаем. А так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Беларусью, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс, и они опасаются быстрых изменений. Будем исходить из собственных национальных интересов, которые во многих вещах совпадают с интересами наших общих интеграционных формирований с другими странами, в том числе и с Беларусью», — заключил А. Дворкович.

Для белорусской нефтепереработки отмена пошлин может оказаться шоком. Не случайно теперь власти Беларуси озаботились вопросом диверсификации. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью агентству Reuters отметил: «нужно иметь возможность альтернативы, чтобы иметь возможность сравнивать».

Для России – благо, для Беларуси - шок

Поясним, о чем идет речь. С 2015 года Россия приступила к реформе налогообложения в нефтяной сфере. Суть реформы, получившей название «налогового маневра», – в снижении ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенном выравнивании со ставками экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты, а также повышении ставок НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Цель маневра, как заявлялось, – дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть и производителям нефти, и бюджету, не создавая при этом проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

Пока в России «налоговый маневр» сдерживался и откладывался. Летом 2016 года Минфин РФ активно обсуждал новые подходы к налоговой политике в нефтяной отрасли, вплоть до обнуления экспортных пошлин на нефть уже с 2017 года (остро стоял вопрос — чем наполнять бюджет). При этом компенсировать потерю маржи НПЗ предлагалась через механизм акцизов.

Однако разница в экспортных пошлинах на нефть и нефтепродукты была и пока остается драйвером роста нефтепереработки в Беларуси. Радикальный сценарий проведения налогового маневра стал бы шоком для белорусской экономики. Ведь сейчас Беларусь импортирует российскую нефть без пошлины, а экспортные пошлины направляет в свой бюджет.

В России считают, что таким образом российский бюджет субсидирует Беларусь. И объем этих субсидий при пошлинах на нефть на уровне 42% и среднегодовой цене Urals 45 долларов за баррель составляет 2,1 млрд. долларов в год. Если же экспортные пошлины на нефть будут снижаться, а внутренняя цена российской нефти расти, то субсидии будут снижаться. Если же пошлину отменить совсем, то нефтяной трансферт упадет до нуля и Беларуси потеряет 1,9 млрд. долларов.

Пойдет ли Россия по шоковому сценарию?

На вопрос «Ведомостей», как обстоит дело с завершением большого налогового маневра в нефтяной отрасли, Аркадий Дворкович ответил следующим образом: «Это может случиться, а могут параметры остаться и на текущем уровне».

По его словам, изначально у правительства не было никаких планов снижать до нуля ставку экспортной пошлины на нефть, — план был снизить ее до 30%, предусмотренных на 2017 год, как и записано в налоговом маневре. «Нужно ли делать дополнительный налоговый маневр? Вопрос спорный. Пока мы вместе приняли решение, и президент нас поддержал: на 2017 год никаких изменений не планируется и на 2018-й, видимо, тоже, потому что вопрос непростой и есть большие риски».

Известно, что компания «Роснефть» неоднократно просила правительство РФ отложить 100%-ные пошлины на мазут, которые вводятся с начала 2017 года. «Мы обсуждали с компаниями завершение налогового маневра, и все согласились, что это нужно сделать, как и было запланировано, в 2017 году, в том числе ввести 100%-ные пошлины на мазут», — заявил в этой связи министр.

отметим, что и «налоговый маневр» в России изначально был направлен на усовершенствование структуры внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов, а также на модернизацию российских НПЗ. Однако резкое снижение цен на нефть привело к заметному изменению намеченных пропорций распределения доходов между нефтяниками и бюджетом, добычей и переработкой, а также между самими компаниями. В результате российская нефтепереработка не смогла завершить модернизацию, а сам «налоговый маневр» вызывал много нареканий со стороны нефтяных компаний. В 2016 году маневр был правительством фактически дезавуирован: отменено запланированное снижение вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, повышен сверх планируемого уровня НДПИ на газ, а с апреля 2016 года — повышены акцизы на основные нефтепродукты.

Очевидно, что та легкость, с которой правительство России пересматривает ранее принятые «стратегические» решения, не может не вызывать сомнений в отношении долгосрочных и стабильных правил игры на нефтяном рынке в России. Понятно, что в такой ситуации белорусским нефтяникам лучше заранее быть готовыми к самому негативному сценарию.