Как МАРТ наведет порядок в госзакупках

Сегодня в госзакупках не работает честная конкуренция. Поправки в закон обещают решить проблему дискриминационных требований и иных коррупционных лазеек.

Около 10% ВВП страны ежегодно тратится на покупку товаров и услуг за счет средств бюджета.

По статистике, 57% закупок от общего числа производится из одного источника, а это значит, конкуренция срабатывает далеко не всегда.

Невыполнимые требования сокращают конкуренцию и ведут к закупкам из одного источника. Об этом в интервью газете "Рэспубліка" рассказал начальник главного управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Павел Жуковский.

Средний процент несостоявшихся процедур в электронных аукционах — 43%, в запросах ценовых предложений — 38%, в конкурсах — 25%. Получается, что за 9 месяцев 2016 года в стране было проведено 265 тысяч закупок, 57% из них — из одного источника. В денежном выражении эта цифра несколько ниже — 50%. К слову, в среднем при госзакупках цена уменьшается на 15—20% от начальной.

«Поэтому непрозрачных закупок из одного источника должно быть как можно меньше. К тому же в них порой неожиданно меняются условия: например, увеличиваются суммы, сроки поставки, объемы, и видит это только избранный партнер».

Что поправят в законе?

Исправить ситуацию помогут поправки в закон о государственных закупках.

Соответствующий проект депутаты приняли в декабре прошлого года в первом чтении. Сейчас пакет предложений дополняется: согласование и рассмотрение затянулись на 1,5 года, некоторые нормы нужно актуализировать и «утрясти» в соответствии с международными обязательствами. Если проект закона примут во втором чтении и у Президента не возникнет замечаний, планируется, что заработает новый документ с 2018 года.

Обновленным законом предусмотрена полная электронизация процесса закупки, «чтобы можно было легко и просто отследить всю процедуру от начала и до конца». Для этого будет создана единая государственная информационная система управления закупками под эгидой МАРТ и Минфина, который и выделяет средства на госзакупки. Она будет аккумулировать все данные, содержать ссылки на процедуры, результаты, условия и договоры, отметил Павел Жуковский.

Договоры будут заключаться в том числе и в электронном формате и сразу же передаваться в систему госказначейства. Действующие площадки останутся, на них будут проводиться торги.

Как будут бороться с дискриминационными требованиями?

В планах — разработать типовые задания для торгов и договоры и «спустить» их сверху. Ведь порой критерии просто копируют или загодя устанавливают дискриминационные требования.

Например, просят отзыв местного райисполкома при закупках в строительстве. Понятно, что такой шаг автоматически ограничивает круг потенциальных победителей. Или вот еще: разыскивается фирма с опытом уборки в госучреждениях более 20 лет, а поставщику канцелярии нужно быть в деле 10 лет. Так ли принципиальны эти требования?

Отбор по квалификации, а также перевес неценовых фактов при сравнении в конкурсе МАРТ хочет исключить.

«Мы считаем, что критерии оценки неценовых факторов должны быть четкими, не субъективными, их раз и навсегда должны установить госорганы. Бюджет не должен переплачивать за опыт, художественную ценность, отзывы несколько миллиардов рублей», — считает начальник главного управления госзакупок.

Игры с ценой

Лазейка существует и с возможностью исполнителей менять цену, если ее изменение нельзя было предусмотреть на момент проведения торгов. Пользуясь этим, предприятия нередко демпингуют, а потом отыгрываются за счет сноски в законе. Мол, не знали, что валютный курс изменится, зима будет холодной, посевы вымерзнут… По сути, все это — предпринимательские риски, которые не должны отражаться на заказчике. Он, как ожидается, будет обязан сообщать о партнерах, отказавшихся от заключения договора или плохо исполняющих свои обязательства. Они будут включаться в список недобросовестных участников закупок. Кроме того, попавшихся намерены отстранять от игры на два года.

Чтобы предупредить проигрышные сделки, предлагается обязать заказчиков формировать ориентировочную стоимость закупки исходя из анализа похожих торгов.



«Сегодня заказчик не всегда представляет, сколько стоит предмет закупки, и потому легко может переплатить и 1000% от обычной цены — такое бывало, — вспоминает Павел Жуковский. — Казахи и россияне уже используют такой подход. Да, с одной стороны, это усложнит работу заказчикам, но с другой — повлечет экономию и позволит ориентироваться. Да и контролирующие органы будут видеть, кто закупает, скажем, бумагу по 7 рублей, а не по 5, а значит, неэффективно тратит деньги».