Кобяков обсудил инвестиционную программу на 2017 год
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 января 2017
АА
Премьер-министр Беларуси провел совещание, на котором обсудил формирование Государственной инвестиционной программы на 2017 год.
Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министром проведено обсуждение вопросов, связанных с формированием Государственной инвестиционной программы на 2017 год. В ходе совещания выработаны согласованные подходы по включению в нее наиболее важных социальных и инфраструктурных объектов, а также по организации своевременного открытия их финансирования.
В рамках обсуждения также затронуты вопросы, связанные с финансированием строительства отдельных инвестиционных проектов, а также объектов, необходимых для проведения II Европейских игр 2019 года.
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