МАРТ обязало указывать цену продуктов в литрах и килограммах и разъяснило, как это делать
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 января 2017
АА
Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало все организации торговли с 1 января 2017 года дополнительно указывать цену продуктов в килограммах и литрах.
Как сообщила пресс-служба МАРТ, по итогам рабочей встречи с представителями бизнес-сообществ Министерством антимонопольного регулирования и торговли была осуществлена доработка разъяснения о порядке осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению в период после проведения деноминации официальной денежной единицы Беларуси.
В целях создания для потребителей более комфортных условий для сравнения цен на товары непосредственно в местах их продажи, а также обеспечения максимальной защиты
1. С 1 января 2017 годасубъектам торговли, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами, номинальное количество которых не равно значению 1 кг (л), в торговых объектах, в глобальной компьютерной сети интернет через интернет-магазины, в автомагазинах, за исключением осуществления торговли в киосках, палатках, с использованием лотков, тележек, корзин, иных приспособлений, через торговые автоматы, на торговых местах на рынках, на ярмарках, аукционах,при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, распространяемых субъектами торговли неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара,за исключением пищевых продуктов, вес которых составляет менее 50 г (мл) (за исключением специй и приправ), алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, а также товаров в определенном наборе (комплект товаров), дополнительно, кроме цены товаров за единицу, указывать цену товара за 1 кг (л).
Цена единицы товаров за 1 кг (л) определяется простым расчетным методом.
Например, цена 1 единицы упаковки молока объемом 0,8 л составляет 1 руб. 10 коп.
Расчет: 1 л x1 руб.10 коп : 0,8 л = 1,375, то есть стоимость 1 литра молока составляет 1 руб. 38 коп.
2. Оформление ценников
Состав информации, указываемой на ценниках, определен пунктом 22 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703 (далее - Правила).
Размер, цвет, форма, расположение реквизитов, иные параметры ценников определяются субъектами торговли самостоятельно с учетом требований Правил.
Цена товара на ценнике за 1 кг (л) размещается под ценой товара за единицу с размером шрифта, меньшим относительно цены за единицу товара.
2.1. примерные образцы оформления ценников (в части информации о цене товаров):
Творог «Деревенский»
180 г
1 руб. 50 коп.
1 кг = 8 руб. 33 коп.
Молоко пастеризованное
0,8 л
1 руб. 10 коп.
1 л = 1 руб. 38 коп.
2.2. примерные образцы оформления ценников при предоставлении скидок (в части информации о цене товаров)
Справочно:
Согласно части третьей пункта 21 Правил при предоставлении скидок информация об их размере доводится до покупателей в процентном отношении к установленной цене товаров либо в абсолютном выражении в денежных единицах.
Печенье «Лимонное»
250 г
скидка 1 р.20 к. 1 р. 08 к.
10 %
1 кг=4 р.32 к.
Макаронные изделия «Рожки»
500 г
скидка
4 р. 49 к. 1 р. 35 к 3 р. 14 к.
1 кг=6 р.28 к.
При предоставлении скидок, цена единицы товара за 1 кг (л) рассчитывается к цене со скидкой и размещается под ценой товара за единицу.
3. Оформление информации о цене товаров в перечнях товаров, оформляемых в предусмотренных Правилами случаях вместо ценников, осуществляется в порядке, указанном в подпунктах 2.1. и 2.2 пункта 2 настоящего разъяснения.
4. В настоящее время МАРТ подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли и общественного питания» (далее – проект), предусматривающий корректировку Правил.
Проектом пункт 22 Правил дополнен нормой, устанавливающей обязанность продавца указания цены на продовольственные товары за 1 килограмм или 1 литр, масса или мера которых составляет менее (более) 1 килограмма или 1 литра.
Вступление в силу указанной нормы планируется с 1 июля 2017 года.
5. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 ”О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь“ с 1 января 2017 г. в обращении будут находиться только денежные знаки образца 2009 года.
Подпунктом 2.4 пункта 2 Указа предусмотрено, что с 1 июля по 31 декабря 2016 г. изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их представители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года.
Таким образом, с 1 января 2017 года изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их представители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) только в денежных знаках образца 2009 года.
Ввиду того, что субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения необходим переходный период для переоформления ценников, меню, прейскурантов в части информации о стоимости товаров, работ (услуг), МАРТ разъясняет, что в срок с 1 января 2017 года до 1 марта 2017 года не будет являться нарушением пункта 22 Правил указание цен (тарифов) в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года.
6. Субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения необходимо в торговых объектах, объектах общественного питания, бытового обслуживания населения разместить объявление о том, что денежные знаки образца 2000 года с 1 января 2017 года не принимаются.
Около 85% инвестиций в науку направляются на исследования прикладного характера. При этом все научные разработки находят потом свое практическое применение, заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Из-за птичьего гриппа ограничены поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины, а также инкубационного яйца, переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы и другой аналогичной продукции.
Учитывая задачи по развитию рынка ценных бумаг и привлечению средств для рефинансирования госдолга, Министерство финансов Беларуси в 2017 году предложит к продаже новые выпуски гособлигаций для юридических и физических лиц.
Евросоюз призывает Беларусь как можно скорее стать членом Всемирной торговой организации. Об этом пишет главный советник Генерального директората Еврокомиссии по торговле Ева Синовец в своей статье для издания Emerging Europe.
При посадке в аэропорту Гомеля, по предварительным данным, из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров самолета «Cessna 560X».
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.