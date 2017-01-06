НАН: В Беларуси нет научных разработок, пылящихся на полке
Экономика
06 января 2017
АА
Около 85% инвестиций в науку направляются на исследования прикладного характера. При этом все научные разработки находят потом свое практическое применение, заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.
"Наука в Беларуси всегда была высокорезультативной, отвечающей духу времени и соответствующей мировым критериям. Сейчас наука максимально интегрирована в экономику. Практически 85% инвестиций направляются на исследования прикладного характера в интересах отраслей. У нас нет результатов, пылящихся на полке, все они эффективно используются", - подчеркнул Владимир Гусаков.
Председатель Президиума НАН Беларуси отметил, что за последнюю пятилетку ученые выполнили более 7,5 тыс. договоров с различными заказчиками на создание научно-технической продукции на общую сумму свыше 609 млрд неденоминированных рублей. Подготовлено более 1 тыс. инновационных проектов, пишет БЕЛТА.
"Научная сфера переходит на кластерную организацию. Начали работать созданные на базе НАН Беларуси междисциплинарные научно-исследовательские центры и научно-технологические кластеры поискового и стратегического характера. По наиболее востребованным направлениям создаются сквозные научно-производственные объединения. В качестве примера: создан научно-технологический парк "БелБиоград", призванный обеспечить реализацию полного цикла - от исследований и разработок до производства наукоемкой продукции", - рассказал он.
Владимир Гусаков напомнил, что ученые Беларуси сейчас работают над целым рядом важнейших проектов, среди которых разработка нового белорусского спутника дистанционного зондирования Земли и новой линейки суперсовременных многофункциональных беспилотных летательных комплексов, развитие 3D-печати, осуществление комплексного научного обслуживания возводимой атомной станции, разработка научного и технологического потенциала новых видов энергетики, в том числе солнечной.
"В настоящее время сложились объективные условия для формирования научно-технологического преимущества Беларуси по ряду отраслей в региональном и мировом масштабе. Об этом говорит то, что в мировом рейтинге благополучных стран Good Сountry Index в 2016 году наша страна заняла 37-е место в списке 163 стран в номинации "Наука и технологии". Объявление 2017 года Годом науки является символичным, поскольку именно в наступающем году исполняется 95 лет со дня открытия в Беларуси первого научно-исследовательского учреждения - Института белорусской культуры, на основе которого была создана Национальная академия наук Беларуси", - констатировал он.
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