Экспорт товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу в 2016 году вырос на 30 процентов
Экономика
09 января 2017
АА
По итогам 2016 года сумма экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) составила 629 млн рублей, что на 29% больше, чем годом ранее.
Основной объем экспорта пришелся на секцию лесопродукции — 396 млн рублей, или на 21% больше уровня 2015 года. Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, такую динамику обеспечили две ключевые экспортные позиции — круглый лес и пиломатериалы. В частности, экспорт круглого леса превзошел показатель 2015 года на 24%, достигнув 173 млн рублей, пиломатериалов реализовано на 220 млн, или на 32% больше, чем в предыдущем году.
"Безусловным лидером по темпам роста экспорта стала секция сельхозпродукции, завершившая год с приростом в 61% по сравнению с 2015 годом, при этом в абсолютных величинах объем экспортных сделок составил 176 млн рублей, — подчеркнули на бирже. — Основным драйвером роста стало сухое молоко, поставляемое на рынок Российской Федерации: в 2016 году экспорт этого стратегического сырья увеличился на 89% до 71 млн. Не менее высокие показатели продемонстрировали масло сливочное и мясо. Так, экспортные поставки масла выросли в 2,8 раза и оцениваются в 47 млн рублей, реализация мяса увеличилась в 17 раз, составив 13 млн рублей".
В секции металлопродукции зафиксирован рост экспорта на 7% преимущественно за счет увеличения продаж цветных металлов и их лома на 28% до 36 млн рублей. Всего в 2016 году заключено 611 экспортных сделок с металлопродукцией на общую сумму 43 млн рублей.
"Восходящий тренд был характерен и для секции промышленных и потребительских товаров, которая по итогам 2016 года прибавила 44%. Таким образом, общая сумма экспортных сделок по секции составила 14 млн рублей", — сообщили на бирже.
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" зарегистрировано Мингорисполкомом 25 мая 2004 года. Создано в целях совершенствования механизма государственного регулирования в сфере внутренней и внешней торговли, повышения прозрачности торговых операций, а также развития в стране организованного оптового рынка путем исключения посреднических звеньев. На бирже работают секции сельхозпродукции, металлопродукции, лесопродукции, промышленных и потребительских товаров. В ноябре 2012 года начались торги товарными фьючерсами в секции срочного рынка. На 1 января 2017 года на БУТБ аккредитовано 17.068 компаний, включая 3.592 нерезидента из 59 стран. В 2016 году биржевой оборот по всем торговым секциям превысил 2,5 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2015 году.
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