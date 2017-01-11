Чижу не дали коньяка и вина: МАРТ определило импортеров алкоголя на 2017 год

Перечень поставщиков импортных алкогольных напитков и виноматериалов практически не претерпел изменений по сравнению с прошлогодним списком. Единственным исключением стало отсутствие среди счастливчиков "Акватрайпла".

По результатам подведения итогов конкурса, объявленного в конце прошлого года, обеспечением реализации исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2017 году будут заниматься 28 компаний. В списке на 2017 год не оказалось входящей в холдинг "Трайпл" компании "Акватрайпл". В прошлом году эта компания имела право на завоз виноградных и игристых вин и коньяка.

Среди поставщиков импортного алкоголя и полуфабрикатов на 2017 год фигурируют известные дистрибуторы («Гарсия»), ретейлеры («Евроторг», «Табак-Инвест», «Белвиллесден») и производители (Минский завод виноградных вин, «Минск Кристалл», «Завод Бульбаш»).

В прошлом году интересы государства в этой сфере обеспечивали 29 компаний, в 2015 году – 35.