Работающим на БелАЭС иностранцам можно иметь счета в заграничных банках
Экономика
09 января 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции», сообщили в пресс-службе главы государства.
фото: tut.by
Документ предусматривает создание условий для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров. Например, иностранным специалистам, занятым на станции и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на такие должности на предприятии, разрешено иметь счета в иностранных банках.
Иностранным организациям, занятым на строительстве или в обслуживании АЭС, в течение гарантийного срока можно трудоустраивать в стране иностранных работников. Также им предоставляются специальные разрешения на право работать в республике в порядке, установленном для юрлиц Беларуси.
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