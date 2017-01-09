Работающим на БелАЭС иностранцам можно иметь счета в заграничных банках

Документ предусматривает создание условий для закрепления на БелАЭС высококвалифицированных кадров. Например, иностранным специалистам, занятым на станции и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на такие должности на предприятии, разрешено иметь счета в иностранных банках.



Иностранным организациям, занятым на строительстве или в обслуживании АЭС, в течение гарантийного срока можно трудоустраивать в стране иностранных работников. Также им предоставляются специальные разрешения на право работать в республике в порядке, установленном для юрлиц Беларуси.