СМИ: Россия планирует уменьшить поставки нефти в Беларусь

Россия решила изменить график поставок нефти в Беларусь в первом квартале с 4,5 до 4 млн тонн.

Как выяснил "КоммерсантЪ", Россия собирается сократить поставки нефти в Беларусь до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора.

Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более 400 млн долларов долга за газ.

В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Беларуси установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период.

О том, что все вопросы по нефтегазовму конфликту будут решены в ближайшие три месяца заявлял и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.